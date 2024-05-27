Розбір завалів на місці колишнього гіпермаркету триває третій день

Кількість загиблих після ударів РФ по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові зросла до 18 людей. Такі дані повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 15:24, понеділка, 27 травня.

Згідно з інформацією правоохоронців, 13 людей впізнали — це 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів. На цей час лишаються п'ятеро людей, які зникли безвісти. Відомо про 48 поранених.

Роботи з розбору завалів на місці знищеного гіпермаркету тривають третій день. Процес пошуку фрагментів тіл ускладнений площею гіпермаркету, яка сягає близько 13 тисяч квадратних метрів, та пожежею, що виникла внаслідок влучань.

Поліція упізнає загиблих за допомогою ДНК-експертизи. Як розказав «Суспільному» керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов, вибух стався у центрі гіпермаркету. Через це «тіла не лише згоріли, деякі фактично розірвало».

«Візуально не можна опізнати жодну з жертв, яких рятувальники та поліцейські вилучають. Для нас важливо вилучити й дослідити кожен фрагмент», — сказав Болвінов.

Також начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Харківщини Сергій Рашевський в ефірі «Суспільного» повідомив, що станом на 13:00 рятувальники розібрали близько 45% гіпермаркету. За його словами, спрогнозувати терміни завершення робіт складно через постійні повітряні тривоги в місті.

Нагадаємо, вдень суботи, 25 травня, російські окупанти випустили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» дві керовані авіабомби. На місці влучання розпочалась пожежа на площі 10 тис. м². Під час удару у гіпермаркеті перебували працівники та відвідувачі.

Компанія «Епіцентр» заявила, що виплатить по 1 млн грн родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Також матеріальну підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.