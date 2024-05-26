Будівля «Епіцентру» після російського авіаудару

У Харкові фахівці встановили особи 11 загиблих внаслідок російської атаки на будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Серед загиблих 12-річна дівчинка з мамою. Про це повідомили у неділю, 26 травня, в Офісі генерального прокурора.

За інформацією Офісу генпрокурора, правоохоронці встановили загибель 14 людей, ще 44 людини отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 7 людей.

«Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама. Також знайдено чотири фрагменти тіл людей», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Також правоохоронці дослідили відео з камер спостереження, у осередку вибухів перебувало щонайменше 20 людей.

Вранці неділі, 26 травня, у Харкові перебував Володимир Зеленський. Під час вечірнього звернення він повідомив, що у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських авіабомб. Президент повідомив, що на місці події працюють сотні людей.

«До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби: ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка. Допомагає обласна і міська влади. Дякую кожному й кожній, хто підтримує людей і підтримує наш Харків», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що понеділок, 27 травня, у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу.

«27 травня у місті приспустять державні прапори, у громадських місцях буде заборонена розважальна музика», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вдень суботи, 25 травня, російські окупанти випустили по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» дві керовані авіабомби. На місці влучання розпочалась пожежа на площі 10 тис. м ². Під час удару у гіпермаркеті перебували працівники та відвідувачі.