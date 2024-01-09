Зараз у Південній Кореї понад 1000 ферм, які розводять собак для їжі

У вівторок, 9 січня, парламент Південної Кореї ухвалив закон про заборону споживання собачого м’яса. Законопроект запропонувала правляча партія та отримала підтримку партії опозиції. Тепер його має підписати президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Законопроект також отримав підтримку від першої леді Кім Кеон Хі, яка має кількох собак. Про це повідомляє CNN.

Відповідно до законопроекту, власники ферм, ресторанів собачого м’яса та люди, які займаються торгівлею собаками, матимуть три роки пільгового періоду, щоб закрити або змінити свій бізнес. До того ж органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані підтримувати тих власників бізнесу у «стабільному» переході на інший бізнес.

Законопроектом передбачена кримінальна відповідальність для будь-кого, хто вб’є собаку для їжі – до трьох років в’язниці або штраф у 30 мільйонів корейських вон (близько 23 000 доларів). Тюремний строк та штраф також загрожуватиме розвідникам собак для їжі та для тих, хто свідомо купуватиме, перевозитиме, зберігатиме чи продаватиме їжу, виготовлену із собак.

Проте покупці, які споживають собаче м’ясо або пов’язані з ним продукти, не підлягатимуть покаранню – це означає, що закон буде в основному направлений на працівників цієї галузі.

За даними міністерства сільського господарства, продовольства та сільських справ, у Південній Кореї існує близько 1100 собачих ферм, які працюють для харчових цілей. На цих фермах налічується близько півмільйона собак. Втім, останні десятиліття практика споживання собачого м’яса зазнавала критики. Кількість південнокорейців, які їдять собаче м’ясо, також різко скоротилася, оскільки володіння домашніми тваринами стало більш поширеним. Собаче м’ясо у їжу в Південній Кореї зараз споживають здебільшого люди старшого віку, тоді як молодь відмовляється від такої їжі.