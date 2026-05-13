Здолбунівський районний суд Рівненської області виніс вирок колишній патрульній Крістіні Левчук за смертельну ДТП. Обвинувачена збила на смерть пішохідку, однак замість реального ув’язнення отримала два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 8 травня, аварія сталася ввечері 21 жовтня 2023 року у Здолбунові. За даними слідства, водійка позашляховика Nissan X-Trail на перехресті вулиць Шевченка та 8 Березня збила 58-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували, проте наступного дня вона померла.

Правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля перебувала 30-річна співробітниця Рівненського районного управління поліції, яка на момент ДТП була поза службою. Згідно з результатами огляду, вона була тверезою.

У суді Крістіна Левчук повністю визнала свою провину, попросила вибачення у родини загиблої та просила суворо її не карати. Також вона частково відшкодувала завдану шкоду. Потерпілі не заперечували проти покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Суддя Лілія Саган визнала водійку винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та призначила чотири роки увʼязнення з річною забороною керувати транспортними засобами. Водночас замінила реальне покарання на два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.