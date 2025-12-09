Правоохоронець родом з Криму

У вівторок, 9 грудня, на Буковині представили нового керівника управління патрульної поліції – підполковника поліції Редвана Усеінова. Правоохоронцю 33 роки, до цього він очолював патрульну службу у Вінницькій області.

Колективу нового керівника представив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомили в патрульній поліції Буковини.

Редван Усеінов родом з Криму. У 2014 році переїхав з півострова до Києва, вступив до Академії адвокатури й отримав другу освіту – юридичну. У січні 2015 року подав анкету на вступ до лав патрульної поліції, розпочав свою службу в Києві. Також служив на посаді командира батальйону патрульної поліції у Дніпрі. У 2016 році його перевели до Вінниці. Патрульною поліцією у Вінницькій області Редван Усеінов керував майже 9 років.

8 грудня 2025 року у вінницькій патрульні поліції представили нового керівника Михайла Кургана, а його попередника Редвана Усеінова перевели до Чернівців. Попередній керівник патрульних Буковини Олег Йосипів очолював цю службу з 2020 року.