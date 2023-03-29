На гральних картах зображено 52 танки, бронетранспортери, вантажівки, артилерійські системи тощо

Пентагон випускає гральні карти із зображеннями 52 різних систем зброї НАТО. Це робиться, аби допомогти солдатам швидко відрізнити друга від ворога. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначають в Управлінні з підготовки кадрів та розробці військових доктрин армії США, ідея полягає в тому, щоб допомогти солдатам швидко виявляти вороже обладнання та відрізняти його від західної зброї на полі бою.

На гральних картах зображено 52 танки, бронетранспортери, вантажівки, артилерійські системи тощо. Також у наборі є два джокери. На кожній карті є фото озброєння, його назва, країна, де воно виробляється, країни експорту та основні види снарядів.

«Маючи зброю на мільярди доларів, Захід намагався дати Україні перевагу у війні з Росією. Але через запаморочливу кількість зброї, що прямує до поля бою, військам може бути важко відрізнити друзів від ворогів», – йдеться у матеріалі.

Таким чином солдати швидко зможуть виявляти вороже обладнання та відрізняти обладнання від дружніх сил. На кожній картці є зображення системи озброєння, її назва, країна, де вона виробляється, країни експорту та основне озброєння.

У колоді немає явної ієрархії, пише NYT. Зенітна установка Gepard німецького виробництва – це сім пік, шістка треф – система M142 HIMARS, а французька гаубиця Cesar – двійка чирви. Одним із джокерів є Stinger.

У статті також йдеться, що деякі карти можуть ненавмисно розкрити інформацію про військову допомогу, яку таємно передають Україні західні країни. Чирвовим валетом, наприклад, є гелікоптер UH-60 Black Hawk американського виробництва, один з яких, як нещодавно з’ясувалося, знаходиться у розпорядженні української військової розвідки.

Раніше Пентагон випускав подібні карти, де була китайська, російська та іранська військова техніка.

Карти надрукують упродовж квітня. За словами чиновників, вони будуть доступні американським та українським військам, а також арміям НАТО.