Петиція про запуск тролейбуса у Рясне набрала необхідну кількість голосів

ЛКП «Львівелектротранс» готове надати технічні умови на енергозабезпечення тролейбусної лінії із Рясне

Збір голосів за електронну петицію про забезпечення регулярного транспортного сполучення Рясного із іншими районами розпочався 22 жовтня. Загалом на голосування передбачено 60 днів. Однак вже за два тижні петиція набрала необхідну кількість голосів. Станом на понеділок, 5 листопада, за неї віддали 504 голоси із 500 необхідних.

В електронному клопотанні, яке зареєстрував Роман Дуда, йдеться про те, що міська рада повинна зайнятись пошуком коштів та резервуванням земельних ділянок під будівництво додаткових транспортних магістралей із Рясного. Також мешканці наполягають, що до мікрорайону Рясне необхідно запустити тролейбусний маршрут.

Речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар повідомив ZAXID.NET, що електронне клопотання від мешканців мікрорайону Рясне має шанс на реалізацію. Однак є кілька нюансів, які наразі ускладнюють процес запуску тролейбусної лінії.

«ЛКП «Львівелектротранс» постійно працює над розширенням та розвитком трамвайної та тролейбусної мережі у місті. Одним із напрямків є продовження тролейбусного маршруту від вулиці Суботівської у мікрорайон Рясне. Для реалізації цього проекту необхідно облаштувати нову магістральну вулицю через складну ділянку із родовищем торфу. Оскільки станом на сьогодні ще не ведуться роботи із будови нової магістральної вулиці, тому й продовження тролейбусної лінії, поки що є складним до виконання», — повідомив Іван Бондар.

У четвер, 1 листопада, виконавчий комітет ЛМР погодив будівництво дороги Рясне-Левандівка. Нова дорога має допомогти розвантажити вул. Шевченка, бо наразі ця вулиця є фактично єдиною магістраллю, яка сполучає Рясне з іншими мікрорайонами Львова. Саме ж будівництво дороги розпочнеться не раніше другої половини 2019 року.

Попри це, Бондар додав, що підприємство готове надати технічні умови на енергозабезпечення та влаштування контактної мережі тролейбусної лінії із Рясне. Втім попередньо необхідно, щоби петицію розглянув депутатський корпус Львівської міськради.

Нагадаємо, у жовтні в Рясне запустили експериментальний маршрут від площі Кропивницького.