Петро Порошенко назвав улюблені книжки 2017 року

На першому місці у списку – біографія Мустави Джемілєва

Президент України Петро Порошенко назвав шість улюблених книжок, виданих в Україні у 2017 році.

«Через напружений робочий графік, часу на читання залишається дуже мало. Проте серед придбаних на Книжковий Арсенал новинок є книжки, які мені особливо запам’ятались. Рекомендую до прочитання», – написав Петро Порошенко на офіційній сторінці у Facebook.

Сам список книжок президент опублікував у своєму блозі на Medium. До нього увійшли біографії Мустафи Джемілєва та Любомира Гузара, трилер британського військового про Третю світову війну, дослідження радянських мозаїк, книжка про Шевченка та дослідження британського історика про причини успіху західної цивілізації.

Про кожну із цих книжок Петро Порошенко написав по абзацу, пояснюючи, чому він рекомендує прочитати ці видання.

Севгіль Мусаєва та Алім Алієв «Мустафа Джемілєв. Незламний» (видавництво Vivat)

«Це не біографія в класичному розумінні. Крізь призму життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва показано долю кримських татар і боротьбу нації за вільне життя, а також сьогодення і проблеми, з якими стикаються кримські татари після анексії Криму», – написав Петро Порошенко.

Катерина Щоткіна «Любомир Гузар. Хочу бути людиною» (видавництво Vivat)

«Усе, що нам треба, — довести справу до кінця. Закінчити революцію. Зламати хребет радянській системі… Зламати її в корені, по суті — у системі суспільних відносин, освіти, державній системі, у словах, думках і вчинках. Зробити людську гідність мірою всіх речей. І тоді революція буде завершена — і Революція гідності, і Євромайдан, і Помаранчева Революція, і Революція на граніті. Тому що це стало би торжеством тих цінностей, на яких виростала європейська цивілізація, — цінностей християнських, які ставлять на перше місце людину як Образ і Подобу Божу», – йдеться у вибраній Порошенком цитаті з книжки Катерини Щоткіної.

Річард Ширрефф «Війна з Росією» (видавництво «КМ-Букс»)

«Книга розвіює міф про те, що Захід намагається домовитися з Росією, не враховуючи інтересів України. Та наочно показує, до чого слід бути готовими у відносинах з Росією»

Ніл Ферґюсон «Цивілізація. Як Захід став успішним» («Наш формат»)

«Масштабне історико-економічне дослідження про те, як Європі вдалось стати центром світової цивілізації».

Леоніда Ушкалова «Шевченко від А до Я» («Видавництво Старого Лева»)

«Дуже імпонує мистецький погляд на Шевченка передусім як людину, не лише митця. Це світлі та життєствердні замальовки про великого українця, сповнені світла, радості, віри й надії. Ця книжка підтверджує, що наша спадщина таїть у собі величезні скарби і варта того, щоб до неї повертатись».

Євген Нікіфоров, Лізавета Герман та Ольга Балашова «Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics» («Основи»)

«Ще одне мистецьке видання, яке рекомендую хоча б переглянути. Тут зібрані фото монументальних мозаїк, які стали артефактами радянських часів. Важливе свідчення епохи, яка відходить у небуття».