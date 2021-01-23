Американська компанія Pfizer зголосилася передати через глобальний механізм COVAX до 40 млн доз вакцини проти Covid-19 бідним країнам та країнам із середнім доходом. Про це компанія оголосила під час онлайн прес-конференції, організованої ВООЗ, передає Associated Press.

Таке рішення ухвалили після слів очільника ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса про «катастрофічний моральний провал», якими він охарактеризував той факт, що багаті країни скупили усі вакцини.

Гебреєсус зазначив на прес-конференції, що ці поставки від Pfizer та близько 150 млн вакцин AstraZeneca дадуть змогу розпочати поставки вакцин у межах COVAX вже в лютому. За його словами, до кінця року у межах цього механізму країни мають отримати 2 млрд доз.

AP нагадує, що Pfizer та німецький партнер компанії BioNTech не обіцяли поставляти вакцину бідним країнам, на відміну від низки інших виробників.

Проте у підсумку вони вирішили надати свій препарат COVAX за «некомерційною ціною».