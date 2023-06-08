Захисники України висловили подяку ринку «Шувар»

На гуртовому ринку «Шувар» відбувся благодійний аукціон Shuvar's Family для ЗСУ. Спільними зусиллями 400 підприємців, друзів та партнерів, які входять до спільноти Shuvar's Family, зібрали 2 600 000 гривень.

Вартість вхідного квитка становила 1 000 гривень. В рамках аукціону реалізовано понад 30 лотів: картини українських художників, витвори мистецтва, ексклюзивні монети, марки, а також прапор із підписами бійців 125-ї бригади ТРО ЗСУ, боксерські рукавиці з підписом Віталія Кличка.

Найдорожчою виявилась власна марка Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного із його підписом, вартістю 200 000 гривень. Друге місце посів прапор України, також власноруч підписаний Залужним, куплений з аукціону за 110 000 гривень.

Ми щодня підтримуємо наших бійців ще з часів 2014 року, але з початку повномасштабного вторгнення прийняли рішення не виносити підтримку групи компаній «Шувар» у публічне тло, – каже Роман Федишин.

Власник ринку «Шувар» Роман Федишин

Він зазначає, що упродовж цього періоду допомагали продуктами, справами й коштами. Але тільки зараз вирішили з підприємцями Shuvar`s Family організувати відкритий аукціон.

«Команда групи компаній «Шувар» радо прийняла пропозицію до участі. Підтримуємо ми, перш за все, своїх хлопців. Вони мов наша родина. На сьогодні з групи компаній «Шувару» мобілізовані понад 100 працівників. Постійно підтримуємо з хлопцями зв'язок на предмет необхідних речей, продуктів. Також допомагаємо й закриваємо потреби 125 ТрО, 103 ТрО, 67 ДУК, 80 ОбДШБ. Кожна бригада визначає що їм необхідно, – додає Федишин.

Кошти, виручені з аукціону, будуть розподілені по 600 000 гривень на 125 ТрО, 103 ТрО, 67 ДУК, 80 ОбДШБ та 200 000 гривень на бригаду НГУ«Азов».

«"Шувар" нам жодного разу не відмовив у допомозі, – каже майор Сніжана Стеценко, старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення 80 ОДШБ. – Не тільки з перших днів повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року. Роман Степанович Федишин не раз особисто привозив на передові позиції допомогу бійцям нашої бригади ще часів АТО і ООС. Після повномасштабного вторгнення від "Шувар" нам постійно привозили буси харчових продуктів, а також передали велику кількість приладів нічного бачення. Щодо коштів зібраних на аукціоні поки не можу точно сказати на що вони будуть використані, командир бригади ще не прийняв остаточного рішення по розподілу. Але ці кошти будуть витрачені на першочергові потреби наших військовослужбовців. Тому від 80 ОДШБ спасибі "Шувару". Разом до Перемоги!».