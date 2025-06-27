Боєць родом із села Шубранець

У четвер, 26 червня, під час чергового обміну військовополоненими між Україною та Росією з полону вдалося визволити одного буковинця. Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

42-річний військовослужбовець Петро Щербатий родом із села Шубранець Горішньошеровецької громади Чернівецького району. Воїн потрапив в полон на Херсонщині у грудні 2023 року. Зараз бійця перевели в лікувальні заклади, де йому нададуть усю необхідну допомогу та реабілітацію.

Нагадаємо, що під час останніх обмінів тяжкохворими та важкопораненими бійцями вдалося визволити дев’ятьох буковинців.

Під час обімну 26 червня з російського полону визволили бійців ЗСУ, Національної гвардії та прикордонників. Більшість з них були у полоні з 2022 року. Серед них є військові, які охороняли Чорнобильську АЕС. Загалом додому повернулися бійці, які захищали Україну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.