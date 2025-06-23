Троє бійців родом з Чернівців

Після чотирьох обмінів важкопораненими та тяжкохворими військовослужбовцями повернули дев'ятьох буковинців. Їх імена та звідки вони родом повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

З️окрема троє військових родом з Чернівців. Це 47-річний оборонець Маріуполя Юрій Фотікова, який в полон потрапив у квітні 2022 року. Також з Чернівців ️47-річний Віталій Лазарев, який в полон потрапив у жовтні 2023 року на Луганщині, та ️58-річний Олександр Широков, який в полон потрапив у березні 2022 року в Запорізькій області.

Т️акож шестеро бійців родом з іншим районів Чернівецької області. Зокрема це:

26-річний Максим Мозолюк із села Зарожани Недобоївської громади. Потрапив у полон на Бахмутському напрямку в червні 2023 року;

️46-річний Юрій Назарчук із селища Кельменці Дністровського району. У полон потрапив в березні 2022 року, обороняючи Маріуполь;

️55-річний Сергій Тарасов із села Грубна Сокирянської громади. У полон потрапив на Харківщині у січні 2023 року;

️50-річний Микола Панченко із села Кадубівці Чернівецького району. У полон потрапив у червні 2022 на Луганщині;

️55-річний Костянтин Колотило із села Черепківці Глибоцької громади. У полон потрапив у квітні 2024 року на Донеччині;

️49-річний Юрій Гайсан із села Замостя Вижницького району.

️Загалом останній обмін важкопораненими захисниками відбувся в п’ятницю, 20 червня. Вдалося обміняти захисників, які перебували у полоні понад два роки. Це бійці ЗСУ, зокрема, Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони захищали Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину. Також серед звільнених є оборонці Маріуполя.