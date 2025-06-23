Під час обміну важкопораненими бійцями в Україну повернулися 9 буковинців
Військових повернули під час чотирьох етапів обміну
Після чотирьох обмінів важкопораненими та тяжкохворими військовослужбовцями повернули дев'ятьох буковинців. Їх імена та звідки вони родом повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
З️окрема троє військових родом з Чернівців. Це 47-річний оборонець Маріуполя Юрій Фотікова, який в полон потрапив у квітні 2022 року. Також з Чернівців ️47-річний Віталій Лазарев, який в полон потрапив у жовтні 2023 року на Луганщині, та ️58-річний Олександр Широков, який в полон потрапив у березні 2022 року в Запорізькій області.
Т️акож шестеро бійців родом з іншим районів Чернівецької області. Зокрема це:
- 26-річний Максим Мозолюк із села Зарожани Недобоївської громади. Потрапив у полон на Бахмутському напрямку в червні 2023 року;
- ️46-річний Юрій Назарчук із селища Кельменці Дністровського району. У полон потрапив в березні 2022 року, обороняючи Маріуполь;
- ️55-річний Сергій Тарасов із села Грубна Сокирянської громади. У полон потрапив на Харківщині у січні 2023 року;
- ️50-річний Микола Панченко із села Кадубівці Чернівецького району. У полон потрапив у червні 2022 на Луганщині;
- ️55-річний Костянтин Колотило із села Черепківці Глибоцької громади. У полон потрапив у квітні 2024 року на Донеччині;
- ️49-річний Юрій Гайсан із села Замостя Вижницького району.
️Загалом останній обмін важкопораненими захисниками відбувся в п’ятницю, 20 червня. Вдалося обміняти захисників, які перебували у полоні понад два роки. Це бійці ЗСУ, зокрема, Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони захищали Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, Харківщину та Чернігівщину. Також серед звільнених є оборонці Маріуполя.