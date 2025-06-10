ВІйськових відправлять на реабілітацію та лікування

Під час першого етапу обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією 10 червня з полону звільнили трьох захисників з Буковини. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

З ворожого полону повернулися 55-річний Роман Захаров з Хотина, 47-річний Маріан Марущак із села Хряцька Герцаївської громади та 48-річний Михайло Турецький із Заставни. Усі військовослужбовці мають важкі хвороби та поранення. Додамо, що про такий обмін Україна та Росія домовилися 2 червня в Стамбулі.

Серед звільнених оборонців – військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Зазначається, що звільнені сьогодні українські воїни мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Додамо, що під час обміну військовополоненими 9 червня додому повернулися двоє буковинців. Це 22-річний Іван Іванченко із села Грубна Сокирянської громади Дністровського району. Також повернувся 25-річний Дмитро Кизов із села Ржавинці Юрковецької громади Чернівецького району.