Бійцям, яких повернули, 22 і 25 років

Двоє військовослужбовців з Буковини повернулися додому з російського полону. Їх повернули під час першого етапу обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». Про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк в понеділок, 9 червня.

«У межах сьогоднішнього обміну військовополоненими додому повернулися двоє буковинців. Це 22-річний Іван Іванченко із села Грубна Сокирянської громади Дністровського району. Також повернувся 25-річний Дмитро Кизов із села Ржавинці Юрковецької громади Чернівецького району», – розповів Руслан Запаранюк.

Наразі не відомо скільки саме військовослужбовців вдалося повернути під час першого обімну. Звільнені українці проходити службу у Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Нацгвардії та Територіальній обороні. Серед повернутих бійців є службовці Морської піхоти України та Десантно-штурмових військ, а також оборонці Маріуполя. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

За стамбульськими домовленостями в межах обміну до України планують повернути всіх поранених та хворих військовослужбовців, а також молодих бійців до 25 років. Додамо, що під час останнього великого обімну додому з ворожого полону повернулося 12 буковинців.