П'ятеро з них – з Чернівців

З російського полону під час великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який домовилися під час перемовин у Стамбулі, повернулися 12 військових з Чернівецької області. П’ятеро з них – з Чернівців, ще двоє з теж з одного міста Новоселиця. Решта родом з різних міст та сіл Буковини.

В суботу, 24 травня, під час другого етапу обміну полоненими додому вдалося повернути трьох жителів Чернівців. Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

«З російського полону повернулися 42-річний Вадим Горбатенко, 41-річний Артем Аніпко та 33-річний Микола Калмиков», – зазначив керівник ОВА. Наступного дня, 25 травня, під час третього етапу обміну він повідомив, що ще четверо буковинців повернулися з ворожого полону. Це 50-річний Руслан Гуцул та 37-річний Юрій Вишневський з Чернівців, 49-річний Віталій Дамаскін із села Верхні Синівці та 41-річний Андрій Бєлоткач із села Ломачинці.

️Загалом, у межах обміну «1000 на 1000», за останні три доби додому повернулися 12 буковинців. Повернені військові воювали на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Усі визволені військовополонені отримають медичну допомогу та реабілітацію. Також звільнені оборонці отримають виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.