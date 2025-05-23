Двоє захисників - з Чернівецького району

З російського полону під час великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який домовилися під час перемовин у Стамбулі, повернулися п’ятеро військових з Чернівецької області. З одного населеного пункту повернулися аж двоє захисників. Це Пилип Бондаренко та Василь Дуда з міста Новоселиця.

Перший етап великого обміну полоненими «1000 на 1000» відбувся 23 травня на кордоні України з Білоруссю. Додому повернулися 390 українців, серед звільнених з полону – пʼятеро захисників з Буковини. Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

«Це ️Дмитро Балан із села Балківці Мамалигівської громади, ️Сергій Остафійчук із села Камʼяна Чернівецького району, ️Микола Сорохан з Берегомета Чернівецького району, ️Пилип Бондаренко та Василь Дуда із Новоселиці. Щиро вітаю наших воїнів, їх сімʼї і всіх буковинців з цією щасливою звісткою», – зазначив Руслан Запаранюк.

Додамо, що серед 390 повернутих з російського полону – військові з різних родів військ. Також є 12 нацгвардійців і 7 прикордонників. Наразі захисники отримають медичну допомогу, пройдуть обстеження та, за потреби, лікування, а після того вже повернуться до рідних домівок.