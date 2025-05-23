Після обміну захисників направлять в медичні заклади для надання допомоги

З російського полону під час великого обміну полоненими «1000 на 1000», про який домовилися під час перемовин у Стамбулі, повернулися п’ятеро військових з Тернопільщини. Наразі усіх захисників доправили до медичних закладів для обстеження та надання їм необхідної допомоги.

Перший етап великого обміну полоненими «1000 на 1000» відбувся 23 травня на кордоні України з Білоруссю. Додому повернулися 390 українців, серед звільнених з полону – пʼятеро захисників з Тернопільщини. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

В Тернопільській ОВА зазначили ZAXID.NET, що повернулося двоє військових з Тернополя, один – з Чорткова. Ще один захисник з Підволочиської громади, а інший – з Кременецької громади.

Додамо, що серед 390 повернутих з російського полону – військові з різних родів військ. Також є 12 нацгвардійців і 7 прикордонників. Наразі захисники отримають медичну допомогу, пройдуть обстеження та, за потреби, лікування, а після того вже повернуться до рідних домівок.