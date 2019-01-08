Під час інвентаризації в Києво-Печерській лаврі виявили зникнення ікон

СуспільствоОрися Шиян, 8 січня6581

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Під час інвентаризації в Києво-Печерській лаврі виявили зникнення ікон
фото Вікіпедія
Києво-Печерська лавра належить державі, а УПЦ МП користується нею на правах оренди

Під час проведення першої за 30 років інвентаризації у Києво-Печерській лаврі Міністерство культури виявило зникнення деяких ікон. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інтерв'ю міністра культури Євгена Нищука в ефірі телеканалу «Прямий».

Міністр не уточнив кількість зниклих ікон і їхню мистецьку цінність. Однак зазначив, що проводяться звірки і за фактом зникнення окремих експонатів вже є звернення до поліції.

«Ми вже частково повну інвентаризацію зробили, повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати ікон з Києво-Печерської лаври. На базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація скеровується у правоохоронні органи», ‒ зазначив під час інтерв’ю Євген Нищук.

На його припущення, вивезти втрачені цінності могли ще до 2003 року. Детальну інформацію Нищук пообіцяв оприлюднити після завершення перевірки і оприлюднити результати на спеціальному брифінгу.

Нагадаємо, Міністерство культури України вперше за 30 років розпочало перевірку майна у Києво-Печерській лаврі, яку досі орендує УПЦ МП. Раніше у Міністерстві культури допустили можливість розірвання такої оренди.

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Мінкульт вперше за 30 років проводить інвентаризацію майна Києво-Печерської лаври ZAXID.NET
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