Під час інвентаризації в Києво-Печерській лаврі виявили зникнення ікон

Києво-Печерська лавра належить державі, а УПЦ МП користується нею на правах оренди

Під час проведення першої за 30 років інвентаризації у Києво-Печерській лаврі Міністерство культури виявило зникнення деяких ікон. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інтерв'ю міністра культури Євгена Нищука в ефірі телеканалу «Прямий».

Міністр не уточнив кількість зниклих ікон і їхню мистецьку цінність. Однак зазначив, що проводяться звірки і за фактом зникнення окремих експонатів вже є звернення до поліції.

«Ми вже частково повну інвентаризацію зробили, повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати ікон з Києво-Печерської лаври. На базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація скеровується у правоохоронні органи», ‒ зазначив під час інтерв’ю Євген Нищук.

На його припущення, вивезти втрачені цінності могли ще до 2003 року. Детальну інформацію Нищук пообіцяв оприлюднити після завершення перевірки і оприлюднити результати на спеціальному брифінгу.

Нагадаємо, Міністерство культури України вперше за 30 років розпочало перевірку майна у Києво-Печерській лаврі, яку досі орендує УПЦ МП. Раніше у Міністерстві культури допустили можливість розірвання такої оренди.