Руслан Черній є бійцем 10 ОГШБ «Едельвейс»

Під час обміну полонених 31 травня з російської неволі повернулися два військові із Прикарпаття Ігор Чернявський та Руслан Черній. Останній був бійцем 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» і перебував у полоні з серпня 2022 року.

Про звільнення з полону уродженця селища Брошнів-Осада Калуського району повідомив депутат Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів.

«Сьогодні із полону звільнено нашого воїна Руслана Чернія. Дякуємо за те, що боронив нашу рідну Україну у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. У полон наш захисник потрапив у серпні 2022 року, майже 2 роки тому», – написав Назарій Іванів у Facebook.

Окрім Руслана Чернія, з полону звільнили також військовго з Прикарпаття Ігоря Чернявського, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Нагадаємо, під час українсько-російський обміну полоненими 31 травня до України повернувся 71 полонений військовослужбовець, а також чотири цивільні українки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 3210 захисників та захисниць.