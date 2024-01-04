Масштабний обмін відбувся у середу, 3 січня

На Волинь в рамках масштабного обміну полоненими повернулись четверо військовослужбовців. Двоє з них вважались зниклими безвісти.

Як повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, серед звільнених – 25-річний Дмитро Осовий із села Смолигів Луцького району. Був учасником АТО, а з перших днів пішов на війну. Потрапив у полон на Луганщині.

Також додому повернули Іллю Музику – прикордонника-кінолога з Нововолинська. Він потрапив у полон 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча в Маріуполі. Ілля разом зі своєю дівчиною Аліною Паніною, також прикордонницею, працювали у Маріуполі. Зауважимо, що її повернули з полону 17 жовтня 2022 року.

Прикордонник Ілля Музика, який потрапив у полон в квітні 2022 року

«Також звільнили двох волинян, які вважалися безвісти зниклими – Сергія Зінчука з Колківської громади та Руслана Фелещука з Колодяжненської. Обоє зникли в Запорізькій області», – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, обмін 3 січня став найбільшим за час повномасштабного вторгнення обміном військовополоненими. Додому повернулись 230 українців. Серед них 130 представників ЗСУ, 55 нацгвардійців, 38 прикордонників, один поліцейський та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Додамо, що 182 з 230 звільнених мали статус військовополоненого, а 48 вважали зниклими безвісти.