Під час пожежі у власному будинку згоріла 85-річна мешканка Турківського району

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:132620

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У суботу, 3 листопада, приблизно о 23:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Риків Турківського району в дерев’яному житловому будинку. Як інформує прес-служба ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі згоріла 85-річна жінка.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу будинок повністю горів. Під час розвідки пожежі було виявлено тіло власниці помешкання, 1933 року народження. Пожежу локалізовано о 00:45, ліквідовано о 01:30. Вогнем знищено будинок. До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

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