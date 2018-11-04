Під час пожежі у власному будинку згоріла 85-річна мешканка Турківського району

У суботу, 3 листопада, приблизно о 23:20 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Риків Турківського району в дерев’яному житловому будинку. Як інформує прес-служба ДСНС Львівщини, унаслідок пожежі згоріла 85-річна жінка.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу будинок повністю горів. Під час розвідки пожежі було виявлено тіло власниці помешкання, 1933 року народження. Пожежу локалізовано о 00:45, ліквідовано о 01:30. Вогнем знищено будинок. До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.