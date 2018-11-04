Вночі у Миколаєві горів житловий будинок

До ліквідації пожежі залучили 10 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки

У неділю, 4 листопада, приблизно 04:20 у Миколаєві на вул. Шептицького, 134 в двоповерховому житловому будинку виникла пожежа. Про це інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Через щільне задимлення вогнеборці ліквідовували горіння в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.

На вул. Шептицького, 134 в двоповерховому житловому будинку виникла пожежа

Пожежу локалізовано о 05:05, ліквідовано о 06:10. Вогнем знищено дах на площі 90 м2 та речі домашнього вжитку на площі 90 м2. До ліквідації пожежі залучили 10 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.