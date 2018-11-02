У Червонограді згоріла дача

У пожежі згоріла дача, прибудова та паркан

Пізно ввечері 1 листопада на території дачного кооперативу у Червонограді виника пожежа. Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на інші будинки з того, де винникло займання, однак сама дача згоріла.

Як інформує ДСНС Львівщини, о 23:01 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Радехівській, 3. Пожежа виникла в цегляному дачному будинку розміром 10×10м.

«На момент прибуття вогнеборців будівля була охоплена вогнем. Пожежу ліквідували о 00:46. Вогонь знищив дачний будинок та цегляну прибудову розміром 4×4 м, паркан довжиною 6 м та пошкоджено 20 м паркану», ‒ повідомляє ДСНС.

Причина та обставини виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.