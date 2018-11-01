Через пожежу в Яворівському районі двоє людей отримали опіки

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:001440

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Через пожежу в Яворівському районі двоє людей отримали опіки
фото ДСНС
Згоріло 10 тонн сіна і господарська будівля

31 жовтня в с. Рогізно Яворівського району виникла пожежа в дерев’яній господарській будівлі. Двоє людей отримали опіки, їх шпиталізували у 8 міську клінічну лікарню м. Львова.

За інформацією прес-служби ДСНС Львівщини, займання виникло о 17:27.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вся будівля вже була охоплена вогнем. О 18:54 повністю ліквідувати загорання. Внаслідок пожежі вогонь знищив будівлю та 10 т запасів сіна, що були заготовлені на даху будівлі», ‒ зазначено у повідомленні.

Власники будівлі – 56-річна жінка та 62-річний чоловік отримали опіки. Їх в стані середньої важкості шпиталізували у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Обставини події встановлюються.

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