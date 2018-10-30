На Яворівщині під час пожежі у літній кухні загинув чоловік

Літня кухня згоріла, її власник загинув

Вночі 30 жовтня в с. Шутова Яворівського району внаслідок пожежі загинув 71-річний чоловік. Він отруївся продуктами горіння. Повідомлення до рятувальників надійшло о 04:18. На вул. Ю. Липи, 29 виникла пожежа в дерев’яній літній кухні, інформує ДСНС Львівщини. Будівля згоріла, рятувальники запобігли перекиданню полум’я на житловий будинок. фото ДСНС Львівщини На момент пожежі у кухні перебував власник, чоловік 1947 року народження. Він загинув внаслідок отруєння продуктами горіння. Обставини та причина виникнення займання встановлюються.

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