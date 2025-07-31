Під час ремонту дороги біля Ужгорода розікрали 1,6 млн грн
Підряднику загрожує до 12 років ув’язнення
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Правоохоронці оголосили підозру підряднику, який, підробивши документи, привласнив 1,6 млн грн, виділених на ремонт дороги у селі Минай Ужгородського району. Бізнесмену загрожує до 12 років ув’язнення.
Як повідомили у прокуратурі Закарпатської області 31 липня, упродовж 2024 року підприємець завищував обсяги і вартість асфальтобетонних сумішей і робіт із укладання асфальту.
«На підставі поданих ним фіктивних документів, підрядник привласнив понад 1,6 млн грн, що підтверджено висновком експерта», – зазначили правоохоронці.
За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про ремонт дороги по вул. Свободи у селі Минай. Закупівлю, вартістю 3,8 млн грн, у листопаді 2024 року оголосив відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Холмківської сільської ради, а учасниками аукціону стали ТОВ «Будівельна фірма «Будінвестальянс» та приватне підприємство «Артембуд». Останнє запропонувало за лот на 11 тис. грн меншу ціну і стало переможцем торгів, зобов’язавшись виконати ремонт дороги до 1 вересня 2025 року.
4 грудня 2024 року Холмківська сільрада уклала договір з керівником «Артембуду» Вардгесом Григоряном з умовою, що до кінця року він отримає з бюджету майже половину суми договору – 1,86 млн грн.
Дію керівника підприємства кваліфіковано як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період воєнного стану та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.