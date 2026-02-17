Під час спуску на тюбі хлопчик зіткнувся з деревом

Правоохоронці розслідують травмування дитини на території гірськолижного курорту «Драгобрат» у селищі Ясіня. Під час спуску на тюбі хлопчик зіткнувся з ялиною та отримав перелом лобної кістки, його госпіталізували.

Як розповіли у поліції Закарпатської області у вівторок, 17 лютого, інцидент стався напередодні близько 15:40. Про травмування своєї дитини повідомила 44-річна киянка.

«Під час спуску на тюбінгу малолітній виїхав за межі траєкторії руху та зіткнувся з ялиною. Дитина отримала травми голови — перелом у лобній ділянці та набряк навколо ока. Потерпілого госпіталізували до Івано-Франківської обласної лікарні, де він наразі перебуває разом з матір’ю», – зазначили правоохоронці.

Під час огляду місця події поліцейські виявили матрац, закріплений до дерева, з яким зіткнувся хлопчик. Свідки розповіли, що захисне покриття встановили вже після інциденту, перед приїздом правоохоронців.

Слідчі відкрили справу за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу або до 2 років виправних робіт, або до 3 років пробаційного нагляду чи обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого.