Українські захисники роблять все можливе, аби на Херсонщині очистити від загарбників 20-30 кілометрову зону на Лівобережжі. Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що російські окупанти втрачають значні сили у Бахмуті, ворог втомлюється і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

ZAXID.NET підсумовує 393 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо підсумки дня з Херсонщини. Російські військові неодноразово обстрілювали область, зокрема вдарили по лікарні у Херсоні та по центру міста Берислав. За даними Генштабу ЗСУ, всі підрозділи російської армії покинули Нову Каховку, але потім спростували цю заяву.

Керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники роблять все можливе, аби на Херсонщині очистити від загарбників 20-30 кілометрову зону на Лівобережжі.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині, ворог втомлюється і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 168 150 осіб військових. Також було знищено: