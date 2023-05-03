Росіяни вдарили по залізничному вокзалу та гіпермаркету в Херсоні, внаслідок чого є жертви. Окупанти винищувачами скинули бомби по підприємству на Сумщині, вдарили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, а у Дніпрі ворожий дрон влучив по адмінбудівлі.

ZAXID.NET підсумовує 434 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У середу, 3 травня, від ворожих атак постраждав Херсон та область. Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: одна людина загинула, ще троє поранених. Було влучання у пасажирський вагон на станції «Херсон», поранено провідника.

У самому Херсоні росіяни обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет, унаслідок чого щонайменше троє загиблих. Ворожі війська також вдарили з РСЗВ по Степанівці Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.

В Херсоні оголосили, що з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня буде діяти цілодобова комендантська година.

Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині, окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі, а у Дніпрі ворожий дрон влучив по адмінбудівлі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 191 940 осіб військових. Також було знищено: