Підсумки 434 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Росіяни вдарили по залізничному вокзалу та гіпермаркету в Херсоні, внаслідок чого є жертви. Окупанти винищувачами скинули бомби по підприємству на Сумщині, вдарили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, а у Дніпрі ворожий дрон влучив по адмінбудівлі.
ZAXID.NET підсумовує 434 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У середу, 3 травня, від ворожих атак постраждав Херсон та область. Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: одна людина загинула, ще троє поранених. Було влучання у пасажирський вагон на станції «Херсон», поранено провідника.
У самому Херсоні росіяни обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет, унаслідок чого щонайменше троє загиблих. Ворожі війська також вдарили з РСЗВ по Степанівці Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.
В Херсоні оголосили, що з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня буде діяти цілодобова комендантська година.
Російський винищувач вдарив бомбами по підприємству на Сумщині, окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі, а у Дніпрі ворожий дрон влучив по адмінбудівлі.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 3 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 191 940 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 702 (+1);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7 199 (+6);
- артилерійських систем – 2946 (+16) ;
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 544 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 300 (+2);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28);
- крилатих ракет – 947 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5865 (+14);
- спеціальної техніки – 363 (+3).