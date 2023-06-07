На Сумщині є загиблі унаслідок влучання ворожого дрону по приватному будинку. Попри повінь і евакуацію населення росіяни продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ.

ZAXID.NET підсумовує 469 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Сумщині ворожий дрон влучив у приватний будинок, двоє людей загинули. Протягом ночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. У Дніпропетровській області вранці агресор двічі атакував Нікопольський район. Спочатку Мирівську громаду з безпілотника, а потім Нікополь з важкої артилерії.

Попри повінь і евакуацію населення росіяни продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. У області підтоплені уже 29 населених пунктів, евакуйовано 1,5 тис. людей. Після підриву Каховської ГЕС на Дніпропетровщині також почався мор риби.

Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за попередню добу є просування українських військових на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 212 030 військових. Також було знищено: