Шість ворожих безпілотників українські військові збили над Хмельницькою областю, під прицілом також було прикордоння Сумщини та Харківщина. Українські військові стримують наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Росія створює «філіал» Чорноморського флоту у Маріуполі.

ZAXID.NET підсумовує 483 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни атакували іранськими дронами-камікадзе Хмельницьку область, але усі шість безпілотників вдалось збити нашим силам ППО. На Сумщині вночі ворог 17 разів обстріляв прикордоння, а на Харківщині – влучив та зруйнував приватний будинок у Вовчанську.

За даними британської розвідки, окупанти посилюють оборону Криму через усвідомлення, що українські військові здатні безпосередньо атакувати півострів.

Росія також створює «філіал» Чорноморського флоту у Маріуполі. За інформацією Центру національного спротиву, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Військові також стримують наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва. На напрямку Білогорівка – Шипилівка, вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 222000 військових. Також було знищено: