Після чотирьох років полону повернулися пʼятеро захисників з Волині
15 травня відбувся перший етап обміну у форматі «1000 на 1000»
Під час чергового обміну полоненими між Україною та Росією у п’ятницю, 15 травня, додому повернулися п’ятеро військовослужбовців із Волині. Усі вони перебували в неволі з 2022 року. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.
За його інформацією, серед звільнених захисників:
- Олександр Дяченко з села Древині Володимирського району;
- Віталій Жук зі Старої Вижівки;
- Дмитро Іващук із Торчина;
- Анатолій Лук’янчук із села Волошки Ковельського району;
- Юрій Сухецький з села Вишнів Ковельського району.
Нагадаємо, 15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Це перший етап обміну у форматі «1000 на 1000».
За словами президента України Володимира Зеленського, серед звільнених є рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували у полоні з 2022 року. Вони брали участь в обороні Маріуполя, «Азовсталі», а також воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Сумщині та Київщині. Серед повернених також є оборонець Чорнобильської АЕС.
У Головному управлінні розвідки уточнили, що з полону повернулися військовослужбовці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.