Попередньо відомо, що водій ВАЗ в'їхав в мікроавтобус

Неподалік Чернівців в смертельній аварії загинув 59-річний водій автомобіля ВАЗ. ДТП сталася вранці 12 лютого на дорозі між селами Магала і Рідківці Чернівецького району. Попередньо встановлено, що водій ВАЗ на швидкості в’їхав в мікроавтобус, який від удару перевернувся. Водій легковика – загинув, а двоє пасажирів іншого автомобіля потрапили в лікарню.

Аварія між автомобілем ВАЗ-21013 і мікроавтобусом Volkswagen Transporter сталася близько 8:30 12 лютого неподалік села Магала, що за 10 км від Чернівців. Про ДТП повідомили потерпілі. Одразу на місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група з м. Новоселиця.

«Попередньо працівники поліції встановили, що 59-річний водій автомобіля ВАЗ-21013 зіткнувся з автівкою Volkswagen Transporter, під керуванням 48-річного буковинця. В результаті ДТП кермувальник легковика отримав травми не сумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 12 лютого.

Водій мікроавтобуса в ДТП травм не отримав

Правоохоронці встановили, що в аварії загинув житель Дністровського району. Ще двоє пасажирів мікроавтобуса, віком 61 та 63 роки, отримали різні травми. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Водія іномарки лікарі оглянули на місці події, він госпіталізації не потребував. Слідчі поліції дані про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.