Правоохоронці викрили Андрія Гонтара на хабарі 19 лютого 2020 року

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок експосадовцю Державної фіскальної служби Андрію Гонтару за корупцію. Обвинуваченого викрили під час отримання 20 тис. доларів хабара від підприємця. За скоєне йому призначили два роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 17 січня, Андрій Гонтар працював заступником начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області з 2019 року, мав звання підполковника податкової міліції. У лютому 2020 року посадовець зустрівся з представниками приватного підприємства «Продпак», які підробили фінансово-господарські документи для ухилення від сплати податків. Обвинувачений запропонував за 20 тис. доларів хабара закрити щодо них кримінальне провадження.

Викрили Андрія Гонтара під час отримання всієї суми. У суді чоловік свою вину заперечив. Він стверджував, що працював над розслідуванням щодо працівників підприємства «Продпак», які були причетні до виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв і тютюну. До справи нібито залучив колишнього правоохоронця, якому за співпрацю пообіцяв винагороду. Далі, за словами Андрія Гонтара, його помилково затримали під час передачі грошей.

Водночас зібрані докази та слова очевидців спростували слова обвинуваченого.

Суддя Ростислав Лунь визнав Андрія Гонтара винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди людиною, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначив два роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.