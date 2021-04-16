Після різкого похолодання на Львівщину знову повернеться тепло. Синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують, що протягом вихідних, 17 – 18 квітня, а також на початку тижня температура підніметься до 15°С.

У п’ятницю, 16 квітня, у Львові та області будуть дощі з мокрим снігом, вдень очікуються значні опади, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 1 – 4°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 3°С; вдень 3 – 8°С тепла.

У суботу та неділю, 17 – 18 квітня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 17 квітня невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, подекуди на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°С; вдень 17 квітня вдень буде 7 – 12°С тепла, а 18 квітня до 10 – 15°С тепла.

У понеділок та вівторок, 19 – 20 квітня, також буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2 – 7°С тепла, а вдень до 14°С тепла.