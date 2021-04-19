Дощова погода зберігатиметься у Львові та області до 26 квітня

Найближчий тиждень у Львові та області температура повітря становитиме близько 10°С тепла, однак протягом тижня синоптики попереджають про короткочасні дощі на Львівщині. Дощова погода зберігатиметься до 26 квітня.

У понеділок, 19 квітня, буде хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 8 – 13°С тепла.

У вівторок та середу, 20 – 21 квітня, також хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, але вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°С; вдень 8 – 13°С тепла.

У четвер, п’ятницю та суботу, 22 – 24 квітня, невеликі короткочасні дощі. 25 – 26 квітня помірні дощі, часом грози. Температура вночі 3 – 9°С тепла, вдень 22 – 24 квітня 13 – 18°С тепла, 25 – 26 квітня 10 – 15°С тепла.