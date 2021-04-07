До кінця тижня температура повітря у Львові та області зросте 15°, протягом вихідних, 10 – 11 квітня, на Львівщині також має бути хмарно, але без опадів. Про це повідомляють синоптики регіонального гідрометцентру.

У середу, 7 квітня, погоду на Львівщині визначає виступ антициклону з центром над Європою. Протягом дня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень можливий невеликий мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, в горах 10 – 12° морозу, вдень 1 – 6° тепла.

У четвер, 8 квітня, вночі без істотних опадів, вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, в горах 10 – 12° морозу, вдень 3 – 8° тепла.

У п’ятницю, 9 квітня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень 6 – 11° тепла.

На вихідних, 10 – 11 квітня, спостерігатиметься мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10 – 15° тепла.