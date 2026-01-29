Варто очікувати морозів до 25°С, але такий холод довго не триватиме

Кінець січня та початок лютого 2026 року буде холодним. У Львові та на Львівщині варто очікувати морозів до 25°С, але такий холод довго не триватиме. Про це розповіли у львівському гідрометцентрі.

Як вказано у прогнозі синоптиків, через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі в умовах підвищеного атмосферного тиску очікується зниження температури повітря.

У п’ятницю, 30 січня, у Львові та області буде хмарно. Прогнозують невеликий, вночі місцями помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура впродовж доби – 0–5°С морозу.

У суботу, 31 січня, буде хмарно з проясненнями, вночі варто очікувати 8–13°С морозу.

Із неділі по вівторок, 1–3 лютого, вночі температура повітря опускатиметься до 15–21°С морозу, місцями 23–25°С морозу, вдень – 5–11°С морозу. За даними Укргідрометцентру, значних опадів у ці дні не прогнозують.

У середу та четвер, 4 та 5 лютого, очікується поступове послаблення морозів.

Синоптики попереджують, що такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, руху автомобільного та електротранспорту.