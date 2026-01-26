У найближчі три дні буде сніжно і слизько

У Львівській громаді очікують дощ, місцями мокрий сніг, на дорогах — ожеледицю. Така погода буде впродовж чотирьох днів, 27−30 січня. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності, жовтий). Міськрада Львова закликає водіїв та пішоходів бути обережними під час руху.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та проходження теплих атмосферних фронтів з півдня.

У вівторок, 27 січня, у Львівській області часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 3–8 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

Прогноз погоди до кінця січня (графіка Львівського гідрометцентру)

«На Львівщині триває відлига: погода поточного робочого тижня залишатиметься помірно теплою та нестійкою. Прогнозується дощ (від невеликого до помірного), місцями з мокрим снігом. На дорогах слизько, ожеледиця: тому мусимо бути максимально уважними й обережними (додаткову небезпеку при такій погоді створюватимуть снігові “шапки” та бурульки на дахах будівель, задля власної безпеки теж маємо про це памʼятати). Температура коливатиметься близько 0°: вночі переважатиме незначний “мінус”, вдень невеликий температурний “плюс”», – розповіли львівські синоптики.

У випадку непередбачуваних ситуацій звертайтеся на «Гарячу лінію» міста за номером 15−80.