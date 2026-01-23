Комунальники очищають тротуар від снігу у центрі Львова

Протягом вихідних та наступного тижня, із 24 по 28 січня, у Львові та області очікується потепління. Зі збільшенням температури повітря варто очікувати й на ожеледицю, мокрий сніг та падіння буруль з дахів.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, у суботу, 24 січня, на Львівщині буде хмарно, вночі невеликий сніг. Вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 7–12 м/с. Температура вночі 2–7°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

У Львові 24 січня вдень також буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 4–6°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла. Погіршення видимості в опадах, в тумані 200–500 м.

У неділю, 25 січня, у Львові та області також прогнозують мокрий сніг вдень та вночі. Денна температура повітря становитиме близько 2°С тепла, а вночі опускатиметься до 4°С морозу.

У понеділок, 26 січня, вночі можливі опади у вигляді мокрого снігу, денна температура повітря становитиме близько 3°С тепла.

У вівторок, 27 січня, вночі та вдень на Львівщині йтиме мокрий сніг, температура повітря становитиме близько 0°С.

У середу, 28 січня, синоптики не прогнозують опадів, вдень буде хмарно з проясненнями, а температура повітря становитиме близько 3°С тепла.