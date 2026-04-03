Заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів в інтерв'ю «24 Каналу», що потужних снігопадів в Україні не прогнозують щонайменше до кінця першої декади квітня. Та в одному регіоні на заході України можливий мокрий сніг.

У Франції, Бельгії, на півночі Італії та Балканах активний циклон з півночі приніс сніг, який подекуди сягає 40 сантиметрів. Іван Семиліт переконаний, що в Україні погода залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація у цих країнах та куди циклон рухатиметься далі.

«Наразі снігу ми не очікуємо, оскільки синоптичні процеси, які розвиваються на території України, приносять до нас опади з півдня, а не з тих країн, де зараз випадає сніг», – синоптик.

За його словами, дощ з мокрим снігом можливий тільки в Карпатах, а значний сніг ніде в Україні не прогнозують, адже на наших територіях переважає тепліша повітряна маса.