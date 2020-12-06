Поліція вилучила з автомобілів членів наркоугруповання зброю

Поліцейські у Дніпропетровській області в неділю, 6 грудня, зупинили одразу сім автомобілів, у яких, за словами правоохоронців, їхали приблизно 25 членів наркоугруповання. Усіх учасників групи затримали.

Як повідомила поліція Дніпропетровської області, у сімох автомобілях перебували близько 25 чоловіків та жінок, які, за інформацією правоохоронців, «готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області». Автомобілі з членами злочинної групи затримали, коли вони їхали з Підгороднього у бік Новомосковська.

Фото поліції

В зупинених автомобілях поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили помпові рушниці та карабін.

Наразі поліцейські інкримінують затриманим незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція цієї статті Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.