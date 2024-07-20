Історичну будівлю знесли ввечері 19 липня

Ввечері 19 липня у центрі Києва несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану наприкінці ХІХ століття. За фактом знесення будівлі відкрили кримінальне провадження, повідомили у пресслужбі поліції Києва у суботу, 20 липня.

«Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу», – повідомили у пресслужбі поліції.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомили, що міська влада «обурена ситуацією». У відомстві повідомили, що всього два дні тому ГО «Спадщина Київ» подала до нашого департаменту пакет щодо присвоєння будівлі статусу пам’ятки.

За даними активіста Дмитра Перова, який подав заявку на присвоєння віллі статусу пам’ятки, будівлю, зведену 1890 року, хотіли знести, щоб побудувати на її місці житловий комплект «Тургеневъ». Він також зазначив, що Український інститут національної пам’яті визнав будівництво ЖК незаконним, оскільки присутні порушення положень про деколонізацію.

Ввечері за адресою, де розташовувалася садиба, прибула важка техніка, яка знесла будівлю.

«Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту. За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України», – повідомили у пресслужбі поліції.

Будинок, розташований на вул. Олександра Кониського, 22, був одним із найстаріших будівель та останнім помешканням з дерева по вулиці. Відповідно до «Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту», садиба не може підлягати знесенню та реконструкції.

Зазначається, що раніше ТОВ «Тургенєв Білд» замовив нібито наукове дослідження, згідно з яким будинок Зеленських начебто не може набути статусу памʼятки, оскільки був збудований на замовлення професора російської філології Васілія Малініна. Таким чином компанія намагалася легалізувати знесення будинку для початку будівництва ЖК.