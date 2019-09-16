Поліція відкрила провадження через напад праворадикалів на Марш рівності у Харкові

Після завершення Маршу рівності місцеві праворадикали почали ловити та бити його учасників

СуспільствоЮрій Братюк, 16 вересня1580

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Поліція відкрила кримінальні провадження проти праворадикалів, які нападали на учасників Маршу рівності в Харкові після його завершення. Про це 16 вересня повідомляє ГУ НП у Харківській області.

На одного юнака склали адмінпротокол за статтею «дрібне хуліганство», бо він кидав каміння в учасників Маршу рівності. Через порушення громадського порядку на Римарській вулиці біля офісу праворадикалів «Фрайкор» правоохоронці затримали 17 людей.

«Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція порушила справу за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 15 вересня в Харкові вперше відбувся Марш рівності в межах тижня «ХарківПрайд». Паралельно проходив Марш за традиційні цінності. Після завершення Маршу рівності місцеві праворадикали почали ловити та бити його учасників.

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