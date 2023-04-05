Після сутичок віряни таки зайшли до храму в селі Задубрівка

Поліція відкрила провадження після інциденту біля храму в селі Задубрівка Чернівецького району, де сталися сутички між вірянами ПЦУ та УПЦ МП. Причиною конфлікту стало те, що священики УПЦ МП не хотіли впускати до церкви процесію з труною загиблого військового Івана Назарія. Відтак, біля храму під час похорону виникли сутички між вірянами. Поліція розцінює випадок як хуліганство.

Про відкриття кримінального провадження повідомила прес-служба поліції Чернівецької області у середу, 5 квітня. Правоохоронці стверджують, що у селі Задубрівка Чернівецького району поліцейські забезпечували публічний правопорядок, а відтак не допустили бійок.

«Водночас до поліції надійшло кілька повідомлень щодо вчинення протиправних дій, які будуть ретельно опрацьовані. Окрім того, за фактом використання вогнегасника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Поліцейські встановлюють учасників події», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, інцидент стався поблизу храму в селі Задубрівка Чернівецької області між вірянами ПЦУ та УПЦ МП. Конфлікт виник під час похорону загиблого військового Івана Назарія, мама якого просила священика дозволити занести труну до храму. Віряни ПЦУ, з яким спілкувалося «Суспільне», стверджують, що священики УПЦ МП не впускали труну до храму, віряни ПЦУ зайшли в церкву силою.