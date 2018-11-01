Поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на керівника «С14»

У ніч на 10 жовтня у квартиру активіста Сергія Мазура у Борисполі було кинуто вибуховий пристрій

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 19:551260

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Поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на керівника «С14»
фото Нацполіції
У затриманих було знайдено зброю

Правоохоронці Київської області затримали трьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації «С14» (СІЧ) Сергія Мазура, в результаті якого був поранений його батько.

«Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації «С14» Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько», – написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Фото Нацполіції

Як інформував ZAXID.NET, 10 жовтня уночі у квартиру активіста СІЧ (С14) Сергія Мазура у Борисполі було кинуто вибуховий пристрій.

Постраждав батько Сергія, який через поранення втратив чимало крові. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство активіста.

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