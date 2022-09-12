Росіянин залишився живим, бо здався у полон

Військовослужбовець держави-терориста Росії, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповів, як контрнаступ ЗСУ деморалізував війська окупаційну армію і вона остаточно втратили віру у перемогу. Відповідний відеозапис у понеділок, 12 вересня, оприлюднило СБУ.

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники були фактично «спалені» шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового, розповіли у відомстві.

За словами 20-річного російського гранатометника, перебуваючи в Україні він зрозумів, що російська армія втратила віру в перемогу, а її командування намагається втекти з поля бою.

відео СБУ

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Це саме він порекомендував робити це також й іншим російським військовим.

«Ми попереджаємо, що з кожним днем ворогу ставатиме все нестерпніше на нашій землі», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що впродовж останніх декількох днів активно триває контрнаступ українських військ на півдні та сході. У результаті серії успішних контратак від початку вересня звільнені вже майже 3 тис. км території України, які були окуповані росіянами.

У прес-центрі Сил оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу в полон.