Польща закупила 85 млн доз вакцини, водночас відмовившись від 15 млн доз, термін постачання яких був розрахований на кінець 2021 або початок 2022 року. Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

«Ми підписали контракти на 85 млн доз вакцини, що дозволить вакцинувати 50 млн осіб. Загальної кількості вакцини, яку ми замовили, вистачить на більшу кількість людей, ніж є поляків, тому кожний може бути у безпеці», – заявив Недзельський.

За його словами, близько 50 млн замовлених доз вакцини виробництва компаній Pfizer i Moderna.

Водночас він визнав, що Польща відмовилася від купівлі ще 15 млн вакцини компаній Pfizer i Modernа, оскільки уряд вже замовив вакцину для потреб суспільства, а терміни постачання цих партій були розрахованими на кінець цього року чи початок наступного.

Для порівняння, Україна наразі розраховує отримати 30 млн доз вакцини.

Якщо у Польщі вакцинація стартувала ще 27 грудня (станом на 28 січня вакциновано вже понад 905 тис. осіб), то в Україні точної дати початку вакцинації поки не відомо.