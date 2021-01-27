Збігнев Гіржиньський каже, що не вакцинувався позачергово

Правляча у Польщі партія «Право і Справедливість» покарала свого народного депутата за порушення правил вакцинації від коронавірусу. За рішенням президента партії Ярослава Качинського, його членство в ПіС призупинили.

Як повідомляє RMF 24, депутат польського Сейму Збігнев Гіржиньський у понеділок, 25 січня,вакцинувався від коронавірусу як викладач Університету Миколи Коперніка. В навчальному закладі пояснили, що вакцинація викладачів відбувалася згідно з розпорядженням міністра охорони здоров’я, тож депутат мав право на таку вакцинацію, запевнив речник університету.

Як зазначає Rzeczpospolita, з 25 січня в Польщі почалася вакцинація людей, віднесених до групи I: туди, зокрема, входять викладачі немедичних університетів та інші особи, які проводять заняття зі студентами чи докторантами університетів. До того в Польщі від коронавірусу вакцинували так звану «нульову» групу, до якої входили медики й викладачі медичних університетів.

Однак керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик пояснив, що, хоча з 25 січня розпочалися щеплення людей, віднесених до першої групи, спочатку це будуть люди віком понад 70 років, мешканці будинків соціальних служб, потім люди віком понад 60 років, викладачі та працівники силових структур.

Сам депутат пояснив, що не використовував свій мандат для вакцинації, натомість дотримувався інструкцій, які отримав від Університету Миколи Коперника, який є його основним місцем роботи, та Міністерства охорони здоров’я.

«Я не просив ні в кого жодного пріоритету в черзі, і ні в якому разі не робив щеплення поза чергою. Я діяв від А до Я відповідно до чинного законодавства та відповідно до рекомендацій керівництва університету, що є моїм основним робочим місцем», – заявив депутат.