Віталій Кононенко – відомий учений у галузі українського, слов’янського і загального мовознавства

На 91-му році життя помер почесний ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, академік Віталій Кононенко. Науковець очолював університет з 1986 по 2005 рік.

Про смерть Віталія Кононенка повідомили у прес-службі вузу 2 липня, зазначивши, що саме з його ініціативи у 1992 році на базі Івано-Франківського педагогічного інституту засновано Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, який у 2004 році отримав статус національного.

Віталій Кононенко народився 9 вересня 1933 року у Києві. Закінчив Київський університет, в якому вчився на одному курсі з майбутнім президентом України Леонідом Кравчуком.

Віталій Кононенко – відомий учений у галузі українського, слов’янського і загального мовознавства, а також етнопедагогіки та лінгводидактики. Автор понад 600 наукових праць, монографій, підручників і навчальних посібників. З 1994 року – академік Національної академії педагогічних наук України, є заслуженим діячем науки і техніки України та кавалером Ордену «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ступеня.

На посаді ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Віталій Кононенко організував підготовку фахівців за десятками нових спеціальностей. За час його роботи у вузі відкрили нові факультети і кафедри, аспірантуру і докторантуру, а також видавництво «Плай» і наукову бібліотеку. Також збудовано та облаштовано нові навчальні корпуси і студентські гуртожитки, стадіон «Наука», спортивно-оздоровчий табір «Смерічка» і ботанічний сад.